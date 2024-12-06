В Италии предположили три варианта завершения конфликта на Украине

В первом Украина разделится на две части, во втором останется вне НАТО, но с поддержкой стран альянса. В третьем случае будет учреждена международная миссия из стран, не входящих в НАТО.

В Италии предположили три варианта завершения конфликта на Украине. Об этом пишет RT со ссылкой на газету il Fatto Quotidiano.

Первый сценарий, по мнению издания, развернется по «немецкой модели». В таком случае Украина разделится на две части. Подконтрольные Киеву территории будут приняты в НАТО.

Во втором варианте Киев превратится в «европейский Израиль». То есть останется вне НАТО, но получит военную поддержку альянса. Газета уточняет, что это будет «чрезвычайно дорого», а Киев получит военные возможности, превосходящие некоторые страны ЕС.

Третий предполагает учреждение на Украине международной миссии из стран, не входящих в НАТО, таких как Китай и Индия. Это решение называется наиболее близким избранному президенту СШУ Дональду Трампу.