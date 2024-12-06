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В Госдуме предложили устраивать в школах дни без домашней работы
Также предлагается не давать ученикам задания для самостоятельной подготовки дома, если их не проходили на уроке.

В Госдуме предложили устраивать в школах дни без домашней работы. Об этом пишет «Газета.ру»

Инициативу выдвинули в комитете ГД по просвещению. Подразумевается, что такие дни введут, если ученики усвоят материал на уроке. Также предлагается не давать школьникам задания для самостоятельной подготовки дома, если их не проходили на уроке.

Депутат Яна Лантратова отметила, что все изменения должны вводиться постепенно и с учетом мнения педагогов, школьников и родителей, поэтому предложения обсудят и скорректируют.