В четверг ночью в Рязанской области прозвучала сирена

Причину воздушной тревоги жители не выявили. Данную ситуацию власти до сих пор не прокомментировали.

В ночь с четверга на пятницу, 6 декабря, в Пронске в течение часа звучала сирена. Об этом стало известно РЗН.инфо.

Местные жители публиковали записи в социальных сетях, в которых обсуждали произошедшее с часу до двух ночи.

«Хорошо тем, кто спал сегодня ночью и не слышал, как два часа гудело что-то. Что это было?» — писали в соцсетях очевидцы.

Данную ситуацию власти до сих пор не прокомментировали.