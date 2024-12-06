В Челябинской области беременная девушка хотела испугать мужа и выпала из окна

В Челябинской области беременная девушка хотела испугать мужа и выпала из окна. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, муж девушки пришел домой в отпуск с СВО. Между парой возник конфликт, так как женщина не хотела отпускать мужа на день рождения к приятелю.

Беременная залезла на подоконник, чтобы напугать мужа, но оступилась и полетела вниз с третьего этажа. От полученных травм девушка скончалась на месте.