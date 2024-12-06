URA.RU: Россия застрахует себя от новой пенсионной реформы

На народосбережение планируется выделить минимум 17 трлн рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что на народосбережение планируется выделить минимум 17 трлн рублей.

Как объяснили эксперты URA.RU, правительство стремится повысить рождаемость и продолжительность активной жизни, чтобы не решать демографические проблемы притоком иностранной рабочей силы, как это делают страны Евросоюза.