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Такер Карлсон опубликовал интервью с Сергеем Лавровым
Публикуем основные тезисы их их беседы.

Такер Карлсон опубликовал интервью с Сергеем Лавровым. Основные тезисы их их беседы публикует РИА Новости.

Глава российского МИД рассказал американскому журналисту, что Россия не хочет усугублять ситуацию на Украине, а запуск «Орешника» был сигналом США. Он также подчеркнул, что власти Соединенных Штатов были в курсе о запуске ракеты, но не увидели в этом угрозы.

«Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России стратегическое поражение», — отметил Лавров.

По словам министра, разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет.

Лавров заявил, что Россия не думает о войне с США и не хочет ее. Он отметил, что такая война может иметь ядерный характер, «для Москвы главное ее избежать».