Стоимость сладких новогодних подарков в России выросла на 11%

Шоколадный набор за год подорожал до 389 рублей за 500 граммов.

Стоимость сладких новогодних подарков в России за год выросла на 11%. Об этом РИА Новости рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Тренин.

Тренин отметил, что в состав такого набора обычно входят натуральные шоколадные конфеты, зефир, мягкие глазированные конфеты, а также карамель.

По его словам, такой шоколадный набор за год подорожал до 389 рублей за 500 граммов.