СК России ответил Кадырову на претензии к работе из-за дела чеченского подростка

Установлено, что пятеро подростков, среди которых был 14-летний Муслим М., вступили в сговор и за сентябрь прошлого года избили в Москве восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними.

СК России ответил главе Чечни Разану Кадырову на претензии к работе Александра Бастрыкина из-за дела чеченского подростка. Об этом пишут «Плохие новости».

Установлено, что пятеро подростков, среди которых был 14-летний Муслим М., вступили в сговор и за сентябрь прошлого года избили в Москве восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними.

По версии правоохранителей, молодые люди специально провоцировали словесные конфликты со случайными прохожими, после чего избивали их.

Против подозреваемых возбуждено дело о хулиганстве.

Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд. Ранее глава Чечни раскритиковал Бастрыкина и главу МВД России Владимира Колокольцева из-за дела чеченского подростка, который обвиняется в нарушении общественного порядка с применением насилия с группой лиц по сговору.