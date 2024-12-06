С начала 2024 года за незаконную торговлю оштрафовали 2036 рязанцев

По данным ведомства, общая сумма наложенных штрафов составила 4 876 000 рублей.

С начала года в Рязани 2036 нарушителей привлекли к административной ответственности за незаконную торговлю. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба мэрии.

По данным ведомства, общая сумма наложенных штрафов составила 4 876 000 рублей.

Администрация города напомнила рязанцам, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья. Отмечается, что у продавцов нет санитарных книжек. Их товары не проходят проверку качества.