Рязанский приборный завод принял участие в Конгрессе Российского глаукомного общества

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) экспонировал продукцию торговой марки diathera на выставке в рамках XXII Конгресса Российского глаукомного общества в Москве.

Вниманию посетителей представлены серия приборов для измерения внутриглазного давления, которые позволяют на ранней стадии диагностировать глаукому — опасное заболевание, приводящее к слепоте, и магнитотерапевтический офтальмологический аппарат для лечения и профилактики широкого перечня глазных заболеваний.

«Конгресс — одно из ключевых специализированных мероприятий в области зрительной медицины. Мы представили для специалистов данной отрасли офтальмологическую продукцию, которая пользуется огромным спросом на медицинском рынке, и заслужила доверие не только российских, но и врачей-офтальмологов ближнего зарубежья. Надо сказать также, что на сегодняшний день план по реализации офтальмологической продукции перевыполнен на 20%, портфель поставок на 2025 год сформирован на 80%", — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Конгресс Российского глаукомного общества — eжегодное заседание совместно со странами СНГ, Грузии, Балтии и Восточной Европы. На мероприятии офтальмологи получают информацию о результатах исследований, новых методиках лечения с использованием новейшего оборудования, обмениваются мнениями и перенимают опыт в лечении сложных заболеваний глаз.