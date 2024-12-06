Рязанец уснул пьяным в квартире и чуть не лишился руки

Врачи диагностировали у рязанца синдром позиционного сдавления. Мужчине провели первичную хирургическую обработку кисти, сделали блокаду, инфузионную терапию.

Рязанец уснул пьяным в квартире и чуть не лишился руки. Об этом сообщает пресс-служба рязанской ОКБ.

В пятницу, 6 декабря, в больницу поступил пациент. Отмечается, что накануне пьяный мужчина упал в прихожей своей квартиры на руку и уснул в таком положении. Утром он обнаружил, что рука сильно опухла и посинела.

Врачи диагностировали у рязанца синдром позиционного сдавления. Мужчине провели первичную хирургическую обработку кисти, сделали блокаду, инфузионную терапию.