Рязанца осудили за мошенничество на сумму более одного миллиона

Установлено, что житель Скопинского района заказывал на интернет-сервисе компьютерные процессоры, договариваясь с продавцами об оплате товара после его получения. В почтовом отделении фигурант подменял детали на более дешевые и оформлял возврат товара.

Рязанца осудили за мошенничество на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что житель Скопинского района заказывал на интернет-сервисе компьютерные процессоры, договариваясь с продавцами об оплате товара после его получения.

В почтовом отделении фигурант подменял детали на более дешевые и оформлял возврат товара.

В одном из случаев работник почтового отделения выявил подмену товара и потребовал вернуть похищенное.

Ущерб составил более одного миллиона рублей.

Суд назначил рязанцу наказание в виде 3 лет 4 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.