Россияне стали тратить больше денег на лекарства

Величина среднего чека в аптеках городов-миллионников выросла на 13,5% по сравнению с 2023 годом и составила 434,55 рублей.

Россияне увеличили траты на здоровье в 2024 годуРоссияне стали тратить больше денег на лекарства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «СберСпасибо».

Величина среднего чека в аптеках городов-миллионников выросла на 13,5% по сравнению с 2023 годом и составила 434,55 рублей.

Самый высокий показатель зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге: жители тратят 556 рублей и 510 рублей соответственно. На втором месте — Нижний Новгород с показателем 456 рублей, а далее — Новосибирск и Екатеринбург, где потребители тратят в аптеках в среднем по 450 рублей. Наиболее низким чек оказался в Перми и составил 386 рублей.

Также увеличились расходы на медицинские услуги. Осенью показатель вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.