Россиян предупредили о краже учетных записей через документы Word

Мошенники отправляют письма с поврежденными текстовыми документами, используя функцию восстановления файлов для обхода антивирусной защиты.

Россиян предупредили о краже учетных записей через документы Word. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Мошенники отправляют письма с поврежденными текстовыми документами, используя функцию восстановления файлов для обхода антивирусной защиты. Письма маскируются под уведомления от HR или бухгалтерии о денежных выплатах.

При открытии таких документов Word обнаруживает, что файл поврежден и предлагает восстановить его. Перейдя по ссылке, жертва попадает на фишинговый сайт, похожий на сайт Microsoft. Данная страница сканирует и крадет учетные данные пользователя.