Россиян предупредили о краже учетных записей через документы Word
Мошенники отправляют письма с поврежденными текстовыми документами, используя функцию восстановления файлов для обхода антивирусной защиты.
Россиян предупредили о краже учетных записей через документы Word. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Мошенники отправляют письма с поврежденными текстовыми документами, используя функцию восстановления файлов для обхода антивирусной защиты. Письма маскируются под уведомления от HR или бухгалтерии о денежных выплатах.
При открытии таких документов Word обнаруживает, что файл поврежден и предлагает восстановить его. Перейдя по ссылке, жертва попадает на фишинговый сайт, похожий на сайт Microsoft. Данная страница сканирует и крадет учетные данные пользователя.