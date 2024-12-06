Россия запретила ввоз абхазских мандаринов
В цитрусовых якобы нашли вредоносную мушку.
Россия запретила ввоз абхазских мандаринов. Об этом пишет «Интерфакс».
"Да, российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб", — отметил премьер республики Валерий Бганба.
По его словам, в цитрусовых якобы нашли вредоносную мушку. Однако премьер уверен, что фрукты невредны, а Россия сделала это по политическим мотивам.
Отмечается, что эта мера затронет бедные слои населения, которые живут за счет своего урожая.