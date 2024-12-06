Российскую актрису Викторию Семенюк задержали с партией наркотиков

Экспертиза показала, что в пакетиках находился мефедрон.

Российскую актрису Викторию Семенюк задержали с партией наркотиков. Запрещенные вещества девушка прятала в бюстгальтере. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на ИА Регнум.

Отмечается, что 23-летняя девушка была в компании приятеля-студента из РУДН.

Во время досмотра у молодых людей нашли 105 свертков, которые задержанные прятали в белье.

Экспертиза показала, что в пакетиках находился мефедрон.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

Семенюк принимала участие в телешоу «Час суда», «Дела судебные», «Мировое соглашение», а также снималась в рекламных роликах и эпизодических ролях в сериалах.