Путин высказался об использовании Россией ядерного оружия
Глава государства подтвердил, что гарантии безопасности между РФ и Республикой Беларусь включают возможность использования ядерного оружия.
Президент Владимир Путин высказался об использовании Россией ядерного оружия. Об этом пишет URA.RU.
Глава государства подтвердил, что гарантии безопасности между РФ и Республикой Беларусь включают возможность использования ядерного оружия.
«Гарантии безопасности между РФ и Белоруссией предполагают задействование всех сил, в том числе российского ядерного оружия», — подчеркнул Путин.