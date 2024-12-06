Путин высказался об использовании Россией ядерного оружия

Глава государства подтвердил, что гарантии безопасности между РФ и Республикой Беларусь включают возможность использования ядерного оружия.

Президент Владимир Путин высказался об использовании Россией ядерного оружия. Об этом пишет URA.RU.

Глава государства подтвердил, что гарантии безопасности между РФ и Республикой Беларусь включают возможность использования ядерного оружия.

«Гарантии безопасности между РФ и Белоруссией предполагают задействование всех сил, в том числе российского ядерного оружия», — подчеркнул Путин.