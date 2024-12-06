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Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Президент принял отставку недавно избранного Алексея Смирнова с поста губернатора региона, в которую тот подал по собственному желанию.

Президент России Владимир Путин назначил председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Кремль.

Согласно указу, президент принял отставку недавно избранного Алексея Смирнова с поста губернатора региона, в которую тот подал по собственному желанию.

Путин предложил депутату занять должность, тот принял предложение.