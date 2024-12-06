Проект планировки ЖК на Новой утвердили, несмотря на недовольство рязанцев

Постановление опубликовали в пятницу, 6 декабря.

В пятницу, 6 декабря, «Рязанские ведомости» опубликовали постановление горадминистрации об утверждении изменений в проекте планировки территории в пределах Касимовского шоссе, улиц Новой и Совхозной.

Напомним, 21 ноября на публичных слушаниях рязанцы выступили против постройки нового жилого комплекса. Люди возмущены проектом планировки ЖК «Мартовский», недостаточным количеством зеленых зон и скверов, а также отсутствием точных сроков строительства детских садов и школ.