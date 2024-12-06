Полицейские установили личность рязанца, который испражнился на памятник

Мужчину привлекут к ответственности.

Полицейские установили личность рязанца, который испражнился на памятник. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что в ходе мониторинга материалов сети Интернет сотрудники полиции обнаружили публикацию о том, что мужчина совершает противоправные действия у памятника ветеранам подразделений особого риска в Рязани.

Оперативники установили личность злоумышленника, разыскали и доставили его в отдел полиции.

Мужчину привлекут к ответственности.

Напомним, ранее в соцсетях появилось соответствующее видео.