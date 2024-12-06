Полицейские разыскивают очевидцев двух ДТП в Рязанской области

Первая авария произошла в сентябре прошлого года, вторая — в октябре 2024 года.

Полицейские разыскивают очевидцев двух ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первая авария произошла 17 сентября 2023 года, примерно в 12:15, на 450-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. 45-летний рязанец на автомобиле «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле Клан» под управлением 47-летнего жителя города Спас-Клепики. После столкновения «Шевроле» съехала в кювет и врезалась в дерево.

Пострадала 40-летняя женщина.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Второе ДТП случилось 25 октября 2024 года, примерно в 14:31, вблизи дома № 3 по улице Октябрьская в Рязани. 21-летний житель Старожиловского района, управляя автомобилем «Лада Приора», сбил пешехода — 72-летнего рязанца, по предварительной информации, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Если вы стали очевидцем какого-либо из указанных происшествия или располагаете информацией по этим фактам ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08», — отметили в сообщении.