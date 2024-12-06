Соцсети: подростки пытались изнасиловать сверстницу в Рязани

Подростки приехали на вечеринку в Рязань к девочке, где все происходило

Подростки пытались изнасиловать сверстницу в Рязани. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщили в Telegram-канале «Топор 18+ Рязань».

Как указано в публикации, подростки живут под Рязанью. Они приехали в город на вечеринку к девочке.

По данным канала, источник прислал видео, где видно, как трое юношей принуждают несовершеннолетнюю к сексу.

«Один снимает, двое держат и разводят ноги. Школьница [лежит] без нижней части одежды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка сопротивлялась.

В посте уточнили, что о случившемся сообщили в полицию.

Официально информация не подтверждена.