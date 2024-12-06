Песков: в ночь с 6 на 7 декабря откроется прием вопросов для прямой линии Путина

Организаторы подключили искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан. Они будут собираться и по телефону, и по смс, через сайт и соцсети.

В ночь с 6 на 7 декабря откроется прием вопросов для прямой линии президента Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Напомним, мероприятие совмещенное с большой пресс-конференцией состоится 19 декабря.

Песков сообщил, что приглашены иностранные СМИ.

Организаторы подключили искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан. Они будут собираться и по телефону, и по смс, через сайт и соцсети.