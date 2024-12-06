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Павел Малков: в Рязанской области продолжат развивать трансплантологию
Губернатор Павел Малков и директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Готье обсудили развитие профильной службы в Рязанской области.

Губернатор Павел Малков и директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Готье обсудили развитие профильной службы в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Встреча прошла в Рязанском государственном медицинском университете, где они посетили также площадки Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии, которая проходит на базе РязГМУ. Речь шла о перспективах качественного развития в Рязанском регионе службы трансплантации органов, необходимых для этого условиях.

Губернатор выразил благодарность Сергею Готье за поддержку региона в совершенствовании высокотехнологичной медицины.

«База для трансплантологии у нас есть, но нужны серьезные усилия для того, чтобы вывести это направление на новый качественный уровень и полностью закрыть потребности региона в этом виде медпомощи. Рассчитываю, что за несколько лет с этой задачей справимся на самом высоком уровне.

В целом развиваем здравоохранение по всем направлениям. Все виды медицинской помощи, кроме самых эксклюзивных, для жителей области должны оказываться на территории региона и качественно. Есть четкое понимание, какие шаги нужно сделать для того, чтобы это задачу выполнить», — сказал Павел Малков.

Директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье подчеркнул, что в 2024 году врачи из Рязанской области выполнили наибольшее количество операций за всю историю работы службы.

«Приятно видеть, что не только врачи осознают необходимость увеличения количества трансплантаций, но и руководство региона, которое в этом вопросе оказывает всестороннюю поддержку. Сейчас здесь есть стремление выполнять порядка 30-40 трансплантаций почки и не менее 10 трансплантаций печени в год. К этой цели нужно идти, ну и, конечно, подготавливать почву для открытия новых программ: трансплантации сердца, поджелудочной железы», — отметил он.

В университете состоялось подписание соглашений, в рамках которых продолжится сотрудничество между Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, министерством здравоохранения Рязанской области, а также РязГМУ имени академика И.П. Павлова. Павел Малков и Сергей Готье также посетили площадки регионального этапа ЦФО и г. Москвы ХХХIII Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени академика М.И. Перельмана. В ее рамках команды ведущих медицинских вузов округа соревнуются в выполнении теоретических и практических заданий, решении операционных кейсов.

Отмечается, что студенты демонстрируют хирургическую подготовку в аккредитационно-симуляционном центре РязГМУ, оборудованном по новейшим тенденциям, и в учебной операционной WetLab, обмениваются опытом и общаются с практикующими специалистами.

Павел Малков и Сергей Готье пообщались с участниками олимпиады на площадках по трансплантации почки, нейрохирургии и пластической хирургии, а также осмотрели вузовские музеи анатомии.