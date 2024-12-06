Объявлен сбор средств для реабилитации шестилетней рязанки с ДЦП

За 6 лет Алена Кутякина из Рязани перенесла 3 тяжелые операции. Третья операция девочки на ноги состоялась в июне 2024 года в Греции. Для восстановления после операции врачи рекомендуют девочке интенсивные дорогостоящие курсы, на которые семья Алены собирает деньги.

Объявлен сбор средств для реабилитации шестилетней рязанки с ДЦП. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщила мать девочки.

За 6 лет Алена Кутякина из Рязани перенесла 3 тяжелые операции. В 2022 году девочке сделали операцию на ноги. В 2021 году Алена перенесла операцию на спинном мозге, после которой она смогла сделать первые шаги. Третья операция девочки на ноги состоялась в июне 2024 года в Греции.

Для восстановления после операции врачи рекомендуют девочке интенсивные дорогостоящие курсы, на которые семья Алены собирает деньги.

Реквизиты:

Сбербанк (5336 6790 28124 2349);

ТИНЬКОФФ (5536 9138 4928 6071);

АЛЬФА БАНК (2202 1529 3753 7655);

Через СБП по номеру телефона +7 (930) 788-25-99 .

Получатель: Екатерина Сергеевна К.