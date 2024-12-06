Над российскими регионами за ночь сбили 33 беспилотника

Также экипажами морской авиации в акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.

Над российскими регионами за ночь сбили 33 беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

14 БПЛА уничтожены над Воронежской областью, 11 сбиты над Курской, семь — над Белгородской и один — над Республикой Крым.

Также экипажами морской авиации в акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.