Над российскими регионами за ночь сбили 33 беспилотника
Также экипажами морской авиации в акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.
Над российскими регионами за ночь сбили 33 беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
14 БПЛА уничтожены над Воронежской областью, 11 сбиты над Курской, семь — над Белгородской и один — над Республикой Крым.
Также экипажами морской авиации в акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.