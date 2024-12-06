Минздрав может сократить количество больничных часто болеющим россиянам

Часто болеющим гражданам листок нетрудоспособности будут выдавать максимум на три календарных дня.

Минздрав может сократить количество больничных часто болеющим россиянам. Об этом сообщает « Газета.ру ».

По данным издания, с 1 сентября 2025 года в России хотят ввести новый порядок выдачи больничных листов, который затронет граждан, болеющих более четырех раз за полгода.

Согласно проекту, часто болеющим гражданам листок нетрудоспособности будут выдавать максимум на три календарных дня. Для продления потребуется решение врачебной комиссии. Исключением станут больничные, оформленные для ухода за родственниками, реабилитации или лечения серьезных заболеваний.

Отмечается, что по действующим нормам, врачи могут самостоятельно выдавать больничные сроком до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — до 10 дней.