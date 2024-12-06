Малков принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Обсуждались новые национальные проекты, которые подготовлены правительством и должны заработать с 1 января 2025 года.

Губернатор Рязанской области, председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент Владимир Путин.

Обсуждались новые национальные проекты, которые подготовлены правительством и должны заработать с 1 января 2025 года, ход реализации указа «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», где зафиксированы ключевые приоритеты в развитии страны, а также конкретные задачи следующего года.

Президент Владимир Путин кратко подвел итоги реализации национальных проектов, отметив, что в их рамках «было многое сделано и для экономики, и для социальной сферы, и для повышения качества жизни наших граждан».

Он поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 годы, «сделать соответствующие выводы и рекомендации», которые правительство могло бы учесть при реализации новых нацпроектов.

Глава государства также поставил задачи, касающиеся дальнейшей работы по новым нацпроектам до 2030 года.

Расходы на нацпроекты станут приоритетными для федерального бюджета на предстоящие годы. Путин добавил, что вместе с тем нужно постоянно держать обратную связь с гражданами, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты, вносить в них изменения и дополнения исходя из реальной картины.

«Важнейшим инструментом развития страны станут новые нацпроекты, которые мы готовили, в том числе, в рамках работы комиссий Госсовета. На реализацию нацпроектов до 2030 года планируется направить более 40 трлн рублей из федерального бюджета и не менее 13 трлн рублей за счет внебюджетных инвестиций. Спрос будет серьезный. Ориентируемся не на цифры в отчетах, а на конкретные дела. Новые школы и больницы, обновленные дороги, коммунальные сети и многое другое. Работа по новым нацпроектам в полном объеме начнется со следующего года. Президент подчеркнул, что она не должна забуксовать. Совместно с коллегами из федерального центра уже выстраиваем все процессы», — сказал Павел Малков.