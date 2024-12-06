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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 декабря
Новая выставка молодых художниц, спектакль «Здравствуйте, я ваша теща», трибьют-концерт Linkin Park, реквием Моцарта в исполнении РГСО и камерного хора и другие мероприятия в нашей афише.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В картинной галереи «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась выставка творческих работ Валерии Варушкиной и Ульяны Широковой. Молодые художницы представили на выставку больше 40 работ по живописи и графике.

На сцене МКЦ рязанцы увидят комедию по пьесе Ольги Лесняк «Здравствуйте, я ваша теща».

В арт-клубе «Площадка» группа HEAVY RAIN исполнит лучшие песни LINKIN PARK, а в клубе Deep выступит Enina. Также в арт-клубе «Площадка» пройдет фестиваль качественной и взрослой музыки. Для рязанцев выступят KUROYAMA, Лунные дети, Антон Свиркин и группа «Кибитка».

В концертном зале филармонии Реквием Моцарта прозвучит в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Серея Оселкова, Рязанского камерного хора (художественный руководитель Алексей Ракин).

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».