Госдума обсудит ужесточение наказания за вооруженный мятеж

Рассмотрение вопроса назначено на 11 декабря.

Госдума обсудит ужесточение наказания за вооруженный мятеж. Об этом пишет ТАСС.

Комитет ГД по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате парламента 11 декабря на пленарном заседании во втором чтении принять законопроект, который предлагает дифференцировать ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в этот процесс и от тяжести наступивших последствий.

«Рекомендовать Госдуме принять во втором чтении проект федерального закона № 671359-8 «О внесении изменений в статьи 275 и 279 УК РФ. Предложить Совету Госдумы включить законопроект в проект порядка работы Госдумы для рассмотрения во втором чтении на 11.12.2024», — говорится в решении комитета.