Депутаты рязгордумы передали в больницы собранные в рамках «Коробки храбрости» игрушки

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и замглавы муниципалитета Анна Иванова привезли наполненную игрушками коробку храбрости в Областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и замглавы муниципалитета Анна Иванова привезли наполненную игрушками коробку храбрости в Областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба гордумы.

«Акция „Коробка храбрости“ появилась несколько лет назад и призвана помочь тем, кто больше всех нуждается в помощи, — детям, проходящим тяжелое, длительное лечение. Дети всегда остаются детьми — даже те, кому выпали в жизни очень взрослые испытания. Перенести неприятные процедуры с теми подарками, которые они получат как раз из коробки храбрости, будет немного легче», — отметила Татьяна Панфилова.

Анна Иванова добавила, что переданные подарки поднимут юным пациентам настроение и помогут быстрее вылечиться.

Как указано в публикации, еще одну коробку храбрости, собранную с участием депутатов гордумы, направят маленьким пациентам больниц новых территорий РФ.