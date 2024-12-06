Центральную Россию накроют снегопады

Синоптик сообщает, что для автомобилистов сложится непростая ситуация — снежный накат, гололедица.

Центральную Россию накроют снегопады. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По его словам, в субботу, 7 декабря, под влиянием теплого фронта температура воздуха повысится до −3…−4 градусов.

Наиболее обильный снегопад пройдет во второй половине субботы, в воскресенье осадки продолжатся.

Синоптик сообщает, что для автомобилистов сложится непростая ситуация — снежный накат, гололедица.