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Bloomberg: среди украинских военнослужащих возросло число дезертиров
Дефицит кадров усугубляет ситуацию на фронте.

Среди украинских военнослужащих возросло число дезертиров или самовольно оставляющих свои позиции. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины и оценки экспертов.

Отмечается, что с 2022 года количество уголовных дел, возбужденных по подобным случаям, выросло в шесть раз, достигнув почти 96 тысяч. Большая часть из них приходится на текущий год. Издание уточнило, что чаще всего военные уходят в самовольную отлучку на фоне усталости, а также ради встречи с семьей. Дезертирство встречается реже.

По данным экспертов, случаи самовольной отлучки превышают 100 тысяч, однако официально киевские власти не раскрывают подобные данные. Дефицит кадров усугубляет ситуацию на фронте.

В то же время вооруженные силы страдают от недостатка техники.