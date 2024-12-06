Bloomberg: среди украинских военнослужащих возросло число дезертиров

Среди украинских военнослужащих возросло число дезертиров или самовольно оставляющих свои позиции. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины и оценки экспертов.
Отмечается, что с 2022 года количество уголовных дел, возбужденных по подобным случаям, выросло в шесть раз, достигнув почти 96 тысяч. Большая часть из них приходится на текущий год. Издание уточнило, что чаще всего военные уходят в самовольную отлучку на фоне усталости, а также ради встречи с семьей. Дезертирство встречается реже.
По данным экспертов, случаи самовольной отлучки превышают 100 тысяч, однако официально киевские власти не раскрывают подобные данные. Дефицит кадров усугубляет ситуацию на фронте.
В то же время вооруженные силы страдают от недостатка техники.