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1 терабайт для всех: билайн дарит возможность забыть о трафике на целый год

билайн вступает в новый год, сохраняя верность своим клиентам и укрепляя собственные позиции на рынке. билайн ценит доверие тех, кто уже выбрал наши услуги, и готов предложить больше тем, кто только присматривается к ним.

Павел Тулубьев, заместитель генерального директора по продуктовому развитию розничного бизнеса билайна:

«Новый год — это время делиться. В этот раз мы решили сделать шаг вперёд и предложить подарки не только нашим постоянным клиентам, чью лояльность мы всегда ценим, но и тем, кто только планирует стать частью билайна. Это не просто акция, а отражение нашей уверенности в том, что качественная связь и выгодные решения могут быть доступны всем. Мы рады, что у нас есть возможность не только благодарить за доверие тех, кто с нами давно, но и радушно встречать новых клиентов с предложениями, которые сделают их выбор очевидным».

Для действующих клиентов

Для действующих клиентов билайн подготовил особенный подарок — 1 ТБ интернета на год, который можно использовать без ограничений в любое время. Акция «Гигабайты в подарок» — это способ сказать спасибо за лояльность, напомнив, что билайн ценит каждого клиента и стремится создавать условия, которые делают жизнь проще и удобнее.

Как обеспечить себе дополнительный 1 ТБ интернета в билайне до конца 2025 года:

  1. Перейти на актуальную линейку Тарифа UP. билайн обновил свой флагманский тариф-конструктор, и теперь его можно настроить с нуля самому — самостоятельно определять, сколько гигабайтов и минут использовать, и сделать наполнение идеальным для себя. Например, выбрать безлимит на мессенджеры или соцсети. Среди других дополнительных возможностей — безлимитные звонки внутри сети на любой конфигурации тарифа. Можно выбрать минимальное количество минут и общаться с близкими в билайне без ограничений.
  1. Активировать «Гигабайты в подарок». Это бесплатная опция, благодаря которой можно обеспечить себе дополнительные ГБ. Активировать её очень просто, достаточно кликнуть в мобильном приложении билайн на предложение с бонусными гигайбатами или перейти в раздел «Сервис» → «Услуги связи» → «Интернет». Чем больше пакет интернета в вашем Тарифе UP, тем больше можно получить ГБ в подарок. Например, выбирая тариф с 50 ГБ трафика, при выполнении условий можно получать 86 ГБ дополнительно в начале каждого следующего календарного месяца. В общей сложности до конца 2025 года клиент билайна при выполнении условий сможет обеспечить себе бонусом 1 ТБ интернета. Такого количества может быть достаточно даже для всей семьи — подключайте до 5 номеров и используйте один пакет на всех.
  1. Вовремя пополнять баланс. В течение года не забывайте оплачивать тариф, чтобы всегда оставаться на связи и не терять возможность получать дополнительные гигабайты.

Для новых клиентов

Для новых клиентов билайн готов предложить один из лучших продуктов на рынке — тариф «Новогодний хит» с возможностью получить дополнительный 1 ТБ интернета до конца 2025 года.

Как обеспечить себе дополнительный 1 ТБ интернета в билайне до конца 2025 года:

  1. Стать клиентом билайна и выбрать тариф «Новогодний хит». Вам станут доступны 50 ГБ интернета, 300 минут на разговоры и безлимит на популярные сервисы, включая соцсети, видео и сервисы Яндекса, всего за 399 рублей в месяц.
  1. Активировать «Гигабайты в подарок». Это бесплатная опция, благодаря которой каждый месяц можно получать 86 ГБ к своему пакету трафика дополнительно — и так весь 2025 год. Для этого нужно загрузить мобильное приложение билайн и кликнуть на предложение с бонусными гигайбатами или перейти в раздел «Сервис» → «Услуги связи» → «Интернет», где также можно активировать бонусные ГБ.
  1. Вовремя пополнять баланс. В течение года не забывайте оплачивать тариф, чтобы всегда оставаться на связи и не терять возможность получать дополнительные гигабайты.

При выполнении условий 86 бонусных гигабайтов будут начисляться в начале каждого следующего календарного месяца. В общей сложности до конца 2025 года клиент билайна сможет обеспечить себе дополнительный 1 ТБ интернета. Такого количества интернета может быть достаточно даже для всей семьи — подключайте до 5 номеров и используйте один пакет на всех. А уже с начала декабря вместе с тарифом «Новогодний хит» можно будет подключить телевидение и домашний интернет — вместе или отдельно со скидкой до 4 месяцев.

Вместе встретим Новый год с новыми возможностями, которые точно сделают его ярче!

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