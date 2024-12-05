Жителя Рязанской области осудили за повреждение автомобиля

В марте 2024 года 37-летний подсудимый находился на автостоянке и умышленно повредил крыло, заднюю дверь и стекло припаркованной машины. Владельцу причинен ущерб на сумму 35 тысяч рублей.

Жителя Рязанской области осудили за повреждение автомобиля. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Во время судебного заседания установили, что в марте 2024 года 37-летний подсудимый находился на автостоянке и умышленно повредил крыло, заднюю дверь и стекло припаркованной машины. Владельцу причинен ущерб на сумму 35 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.