Жителя Рязанской области осудили за повреждение автомобиля
В марте 2024 года 37-летний подсудимый находился на автостоянке и умышленно повредил крыло, заднюю дверь и стекло припаркованной машины. Владельцу причинен ущерб на сумму 35 тысяч рублей.
Жителя Рязанской области осудили за повреждение автомобиля. Об этом в четверг, 5 декабря,
Во время судебного заседания установили, что в марте 2024 года 37-летний подсудимый находился на автостоянке и умышленно повредил крыло, заднюю дверь и стекло припаркованной машины. Владельцу причинен ущерб на сумму 35 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.