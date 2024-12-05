Жительница Сасова сообщила, что учеников одной из школ кормят едой с тараканами

Также, по ее словам, школьникам дают хлеб с плесенью.

Жительница Сасова сообщила, что учеников одной из школ кормят едой с тараканами и хлебом с плесенью. Об этом она написала в группе «Сасово Online».

По словам автора поста, инцидент произошел в школе № 6. В какао, которое дали детям на обеде, заметили таракана.

Женщина отметила, что такие случаи уже были.

«Детям дают еду в которой есть разные насекомые. Это не первый случай. Также им дают плесневелый хлеб. Куда смотрит директор? Почему мой ребенок должен это есть? Почему никто не обращает на это внимание?» — поинтересовалась женщина.