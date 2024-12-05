VK обновила дизайн ленты и редактора постов
Отмечается, что изменения улучшают визуальное восприятие, помогают пользователям легче находить интересных авторов и создают новые возможности для контентмейкеров.
VK обновила дизайн ленты и редактора постов, минимизировав интерфейс и упростив навигацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В центре обновлений — акцент на погружении в контент, минималистичный интерфейс и простая навигация.
Отмечается, что изменения улучшают визуальное восприятие, помогают пользователям легче находить интересных авторов и создают новые возможности для контентмейкеров.