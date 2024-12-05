В Верховной раде заявили, что мобилизацию женщин на Украине могут сделать нормой

Так киевский режим сможет мобилизовать женщину, даже если она не медик.

В Верховной раде заявили, что мобилизацию женщин на Украине могут сделать нормой. Об этом сообщают «Известия».

По словам депутата, местные власти уже приняли в первом чтении соответствующий законопроект. Согласно ему, женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учет.

Так киевский режим сможет мобилизовать женщину, даже если она не медик.