В Рязанской области пьяный мужчина хотел зарубить топором соседа

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

В селе Инякино Шиловского района пьяный мужчина хотел зарубить топором соседа. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщила пресс-служба региональной полиции в своем Telegram-канале.

В межмуниципальный отдел МВД России «Шиловский» обратился 49-летний житель села Инякино и рассказал, что пьяный сосед угрожает зарубить его топором.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они доставили 44-летнего мужчину в отдел.

По предварительной информации ведомства, жители села Инякино пришли в гараж и хотели выпить. Во время беседы 44-летний хозяин гаража пригрозил зарубить собутыльника, если тот не замолчит. Увидев топор в руках соседа, мужчина испугался и вышел на улицу. Затем он обратился за помощью в полицию.

Дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет лишения свободы.