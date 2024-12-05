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В Рязани введут бесплатный проезд для людей, приехавших из Курска, и сирот
Также многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки.

В Рязанской области расширили меры социальной поддержки населения. Соответствующий проект закона опубликовали на сайте правительства региона.

Мера поддержки многодетных семей распространится на культурные учреждения Рязанской области. Они смогут посещать бесплатно музеи, парки культуры и отдыха, выставки.

Ежемесячную денежную выплату получат члены семей тех, кто принимал участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России в районах проведения специальной операции с 6 августа 2024 года.

Кроме того, воспользоваться общественным транспортом бесплатно смогут дети, которые потеряли родителей в период обучения, и люди, приехавшие в Рязанский регион из Курской области.

Напомним, в Рязанской области установят выплату в 100 тысяч рублей беременным студенткам очных отделений.

Ранее сообщалось, что регион получит 232 миллиона 850 тысяч рублей на поддержку многодетных семей.