В Рязани произошло массовое ДТП с грузовиками

Отмечается, что авария случилась в среду, 4 декабря, на 196-ом километре автодороги М-5 «Урал».

В Рязани произошло массовое ДТП с грузовиками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в среду, 4 декабря, на 196-ом километре автодороги М-5 «Урал».

Столкнулись «ГАЗ-2834», «ГАЗ-330202» и «Скания».

В результате происшествия один из водителей, а также 20-летний пассажир с травмами обращались за медпомощью.

Проводится проверка.