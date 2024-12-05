В Рязани на содержание дорог в 2025 году выделили более 115 миллионов рублей
График выполнения работ поделили на 12 этапов, последний из которых завершится до 31 декабря 2025 года.
В Рязани выделили более 115 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог в 2025 году. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно проекту контракта в Рязани за 115 миллионов 540 тысяч 587 рублей установят дорожные знаки, искусственные дорожные неровности, пешеходные ограждения, отремонтируют ливневую канализацию и нанесут разметку. Также проведут техническое обслуживание светофоров и поставят диспетчерские пункты.
Цель — поддержание бесперебойной работы оборудования существующей автоматизированной системы управления дорожным движением.
Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.
График выполнения работ поделили на 12 этапов, последний из которых завершится до 31 декабря 2025 года.