В Рязани заочно вынесли приговор мужчине за сбыт наркотиков

В марте 2019 года подсудимый получил наркотик для дальнейшего сбыта. Однако его преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято 150 граммов запрещенного вещества.

В Рязани заочно вынесли приговор мужчине за сбыт наркотиков. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что в марте 2019 года подсудимый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получил наркотик для дальнейшего сбыта. Однако его преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято 150 граммов запрещенного вещества.

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор в отношении 50-летнего местного жителя, который находится в международном розыске. Он признан виновным в совершении двух эпизодов покушения на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Мужчине назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 400 тысяч рублей.