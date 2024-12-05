В Рязани хирурги удалили двухкилограммовую опухоль у ребенка

Диаметр опухоли составлял почти 20 сантиметров.

В Рязани хирурги удалили двухкилограммовую опухоль у ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Хирурги ОДКБ удалили у двухлетней девочки опухоль, которая весила 2 килограмма. По словам матери, первым симптомом стало то, что у девочки начал увеличиваться живот. УЗИ-исследование показало наличие образования диаметром почти 20 сантиметров.

«После дообследования в ОДКБ у ребенка диагностировали опухоль брюшной полости. К счастью, это образование не затрагивало жизненно важные органы. Опухоль, весом около 2 килограммов, удалось быстро и нетравматично удалить. При том, что ребенок весит 14 килограммов», — уточнил заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ Олег Ларькин.

Врач отметил, что по первичным данным образование — доброкачественное. Сейчас девочка готовится к выписке.