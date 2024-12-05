В России опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут использовать обратный билет

На данный момент, если пассажир купил билет «туда-обратно» и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать весь заказ. В 2025 году такой «опции» не будет — обратный билет сохранят за пассажиром.

В России с 1 сентября 2025 года опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут использовать обратный билет. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

Как указано в публикации, на данный момент, если пассажир купил билет «туда-обратно» и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать весь заказ.

В 2025 году такой «опции» не будет — обратный билет сохранят за пассажиром.

Кроме того, уберут дополнительные комиссии за опоздание на рейс. Пассажир будет оплачивать только фактические расходы перевозчика.

Отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.