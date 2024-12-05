В России начнут продавать импортное сливочное масло

Однако цена на такое масло может быть чуть выше из-за курса доллара.

В России начнут продавать импортное сливочное масло. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, его цитирует РИА Новости.

Он сообщил, что импортное сливочное масло в ближайшее время появится на прилавках в РФ.

Патрушев отметил, что цена на такое масло может быть чуть выше из-за курса доллара.

Ранее корреспондент РЗН. Инфо выяснил, что средняя цена сливочного масла за 180 грамм за два года выросла на 115 рублей.