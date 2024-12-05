В результате аварии на Ряжском шоссе в Рязани пострадали два человека

Травмы получили 45-летний водитель и 46-летняя пассажирка.

В результате аварии на Ряжском шоссе в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекция по региону.

ДТП случилось 5 декабря, примерно в 17:40, напротив дома № 46 «б». Там столкнулись автомобиль «Митсубиси» под управлением 42-летнего рязанца, «Санг Енг Актион» за рулем которого был 45-летний местный житель и «Киа Соренто» под управлением 51-летнего жителя Рязани.

В результате происшествия водитель «Санг Енг», а также его 46-летняя пассажир с различными травмами обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появились кадры аварии.