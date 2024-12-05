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В Раде предположили возможное бегство министра обороны Украины из страны
Также его заподозрили в краже 1,5 миллиардов долларов.

В Верховной раде предположили возможное бегство министра обороны Украины Рустема Умерова из страны. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на депутата Александра Дубинского.

Он также заподозрил главу ведомства в краже 1,5 миллиардов долларов.

«Министр обороны Умеров готовится к бегству [с Украины], а его лучше осуществить с деньгами, чем без них. Кстати, только в 24-м [украсть] удалось на вполне „потужные“ 1,5 млрд долларов», — заявил Дубинский.