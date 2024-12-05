В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области

За сутки потери Украины составили более 300 военнослужащих. Помимо этого, российские военные уничтожили три танка ВСУ, три боевые машины пехоты, три бронемашины, пять автомобилей, станцую радиоэлектронной борьбы и пять минометов.

В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщили в Telegram-канале ведомства.

В публикации указано, что за сутки потери Украины составили более 300 военнослужащих.

Помимо этого, российские военные уничтожили три танка ВСУ, три боевые машины пехоты, три бронемашины, пять автомобилей, станцую радиоэлектронной борьбы и пять минометов.