В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области
За сутки потери Украины составили более 300 военнослужащих. Помимо этого, российские военные уничтожили три танка ВСУ, три боевые машины пехоты, три бронемашины, пять автомобилей, станцую радиоэлектронной борьбы и пять минометов.
В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области. Об этом в четверг, 5 декабря,
В публикации указано, что за сутки потери Украины составили более 300 военнослужащих.
Помимо этого, российские военные уничтожили три танка ВСУ, три боевые машины пехоты, три бронемашины, пять автомобилей, станцую радиоэлектронной борьбы и пять минометов.