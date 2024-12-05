В Кемерове уборщица избила беременную женщину за посещение туалета
В Кемерове уборщица избила беременную женщину за посещение туалета. Об этом пишут «Плохие новости».
41-летняя женщина напала на девушку, которой срочно нужно было сходить в туалет.
«Я на девятом месяце. Там женщина делала уборку. Она стала хамить и жаловаться, что люди постоянно заходят и не дают ей закончить. Когда я вышла и хлопнула дверью, она побежала следом, набросилась на меня, вырвала волосы и разбила лицо», — сообщила пострадавшая.
Сотрудница заявила, что не знала о беременности посетительницы.